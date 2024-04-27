"Мослекторий": Тимур Чернов – про биологические открытия

Какие биологические открытия и исследования помогли спасти жизни людей во времена Второй мировой и Великой Отечественной войн? Кто изобрел пенициллин, мазь Вишневского и тромбин? Как добывали витамин С? Как ученые помогли людям спастись во время блокады Ленинграда?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ Тимур Чернов.