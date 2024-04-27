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27 апреля, 01:00

Наука

"Мослекторий": Тимур Чернов – про биологические открытия

"Мослекторий": Тимур Чернов – про биологические открытия

Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос

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Какие биологические открытия и исследования помогли спасти жизни людей во времена Второй мировой и Великой Отечественной войн? Кто изобрел пенициллин, мазь Вишневского и тромбин? Как добывали витамин С? Как ученые помогли людям спастись во время блокады Ленинграда?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ Тимур Чернов.

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