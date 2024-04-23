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23 апреля, 15:45

Технологии

"Техно": какие столичные сервисы используют блокчейн

"Техно": какие столичные сервисы используют блокчейн

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Технологию блокчейна уже внедрили в нескольких московских сервисах. Она позволяет сохранять и передавать данные, при этом защищая их от взлома и внесения изменений.

Например, блокчейн уже применяет благотворительный сервис "Помогайте со звездами" на портале mos.ru. Там, сделав пожертвование, пользователь получает бонус – уникальный цифровой объект (NFT). Также технологию используют и в проекте "Активный гражданин", где в блокчейн записывается ход электронных обсуждений.

Подробнее – в программе "Техно".

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