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13 марта, 12:45

Технологии

"Техно": московская компания открыла производство автономных домов

"Техно": московская компания открыла производство автономных домов

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Столичная компания запустила производство сооружений, которые не нужно подключать к системам обеспечения газом, электричеством или водой. Их особенность заключается в том, что жителям таких домов не придется платить за используемые ресурсы.

Например, электричество генерируют солнечные батареи, установленные на крыше и стенах. Они заряжают встроенные аккумуляторы, которые отвечают за освещение и отопление дома.

Подробнее – в программе "Техно".

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