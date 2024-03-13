"Техно": московская компания открыла производство автономных домов

Столичная компания запустила производство сооружений, которые не нужно подключать к системам обеспечения газом, электричеством или водой. Их особенность заключается в том, что жителям таких домов не придется платить за используемые ресурсы.

Например, электричество генерируют солнечные батареи, установленные на крыше и стенах. Они заряжают встроенные аккумуляторы, которые отвечают за освещение и отопление дома.

Подробнее – в программе "Техно".