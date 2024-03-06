Эксперт рассказал о перспективах рынка складных смартфонов в РФ

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Продажи складных смартфонов в России будут увеличиваться, данный сегмент рынка станет относительно демократичнее. Об этом аналитик Эльдар Муртазин заявил в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что люди перестали "пугаться этого форм-фактора" и охотно его покупают. При этом, по словам эксперта, стоимость складных смартфонов и их ремонта все равно останется достаточно высокой.

Муртазин объяснил, что сейчас нет возможности дешево производить экраны, цена ремонта объясняется тем, что стоимость экрана составляет около 50% цены смартфона. Подобные устройства никогда не будут массовыми, отметил он.

"Ждать, что этот сегмент через пять лет займет 20% рынка, точно не стоит, будет до 5–7%", – уточнил специалист.

Аналитик считает, что высокая цена складных смартфонов положительно влияет на имиджевую составляющую, она же является их преимуществом. По его данным, подобные устройства заменяют iPhone.

Ранее эксперт Владимир Ульянов рассказал, что длительная загрузка, а также появление на дисплее полос и искажения цветов могут предупреждать о скорой "смерти" смартфона. При этом иногда гаджеты перестают работать и без каких-либо предвещающих неприятности сигналов.

До этого Муртазин поделился, что сброс смартфонов Xiaomi до заводских настроек поможет "реанимировать" гаджеты после неудачного обновления. Инструкцию о том, как это сделать, можно найти в Сети.

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