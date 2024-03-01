Эксперт рассказал, как реанимировать смартфоны Xiaomi после неудачного обновления

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Сброс смартфонов Xiaomi до заводских настроек поможет реанимировать гаджеты после неудачного обновления. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее обладатели смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой при обновлении операционной системы HyperOS. Пользователи 29 февраля пожаловались на то, что их гаджеты превратились в "кирпичи". У многих обновление запустилось автоматически.

В результате у владельцев телефонов открывалось меню восстановления, откуда было невозможно выйти, и перезагрузка не помогала оживить устройство. В самой компании Xiaomi сообщили, что работают над устранением сбоя. В корпорации также подчеркнули, что проблема не является массовой.

По словам Муртазина, пользователям, чьи гаджеты пострадали от обновления, нужно готовиться к тому, что они потеряют все данные.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Единственный способ вернуть устройство к жизни – это полный сброс смартфона. При этом вы потеряете все свои данные, но гаджет оживает.

Инструкцию о том, как это сделать, можно найти в интернете. "Просто набираете в поисковике "полный сброс смартфона", вводите название своей модели и получаете инструкцию", – пояснил эксперт.

Если самостоятельно не получается вернуть смартфон к жизни, можно обратиться в сервисный центр. "Они сделают ровно то же самое – сбросят гаджет до заводских настроек, и вы так же потеряете данные", – предупредил Муртазин.

Ранее россиянам рассказали о риске, связанном с использованием дешевых зарядок для смартфона. Отмечается, что такие устройства могут оказаться некачественными. Дело в том, что не всегда понятно, какое напряжение они в действительности выдают. Если допустимые для смартфона параметры будут сильно превышены, то аппарат может выйти из строя.

