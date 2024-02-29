В Xiaomi заявили, что проблема со смартфонами бренда не является массовой

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Проблема при обновлении операционной системы смартфонов бренда Xiaomi не является массовой. Об этом ТАСС сообщили в российской службе поддержки компании.

С проблемами при обновлении операционной системы столкнулись владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Они появились после обновления операционных систем MIUI 14 и HyperOS и системного компонента SystemUI. Принудительная перезагрузка смартфонов не помогла.

В Xiaomi столкнувшимся с проблемами пользователям рекомендовали еще раз перезагрузить устройство, а если подобное не помогло, то сбросить гаджет до заводских настроек через меню восстановления.

На официальной странице компании в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что уже работают над устранением проблемы.

До этого сообщалось, что китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota. Бренд Xiaomi занял в списке третье место. В 2022 году компания разделила лидерство с брендом Samsung.

