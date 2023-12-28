Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7

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Китайская компания Xiaomi показала свой первый электромобиль SU7 на общей со смартфонами операционной системе HyperOS. Об этом заявил генеральный директор корпорации Лэй Цзюнь в соцсети X (ранее Twitter).

Запас хода седана рассчитан до 800 километров на одном заряде аккумулятора, а его скорость достигает 265 километров в час. Электромобиль выполнен в серебристом цвете с легкосплавными дисками в паре с шинами Michelin.

Планируется, что электромобиль появится на китайском рынке через несколько месяцев. Стоимость представленной модели не указана.

В декабре компания Tesla представила серийную версию пикапа Cybertruck. Цены на машину варьируются от 60 990 до 99 990 долларов в зависимости от комплектации.

Самая дорогая версия автомобиля называется Cyberbeast. Он получил три электромотора суммарной мощностью 845 лошадиных сил. Запас хода от одного заряда – 515 километров.

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