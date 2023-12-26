Еще 20 зарядных станций для электротранспорта появились в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За последние два месяца в столице установили 20 новых зарядных станций для электротранспорта в рамках реализации проекта "Энергия Москвы". Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Продолжаем развивать инфраструктуру для электромобилей. К 2025 году планируем открывать около 300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших транспортных магистралях", – отметил он.

Ликсутов уточнил, что на этих трассах смогут одновременно заряжаться до 15–20 транспортных средств за 30 минут.

Он также подчеркнул, что Москва должна стать одним из мировых лидеров по применению электромобилей. Для того чтобы стать частью проекта "Энергия Москвы", необходимо отправить заявку по адресу electro@mos.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей. По его словам, московская компания в этом году выпустила свыше 1,2 тысячи таких устройств для столицы и других российских городов. В будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядок в год.

Мэр также отметил, что сейчас в Москве работают свыше 20 производителей автокомпонентов. Предприятия наращивают объемы производства, разрабатывают и выпускают инновационные и высокотехнологичные продукты, подчеркнул он.



Москвичам рассказали, как будет развиваться инфраструктура для электромобилей в столице