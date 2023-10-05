Xiaomi устранила последствия сбоя, затронувшего работу умных устройств

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Xiaomi полностью восстановила работоспособность своих сервисов в России после сбоя. Проблемы в дальнейшем не ожидаются, ответили в техподдержке компании, пишет ТАСС.

Проблемы с устройствами начались 4 октября, когда из приложения Mi Home начали исчезать подключенные гаджеты. Умные пылесосы, лампочки, роутеры и другие устройства не могли подключиться к Wi-Fi.

У пользователей также не получалось войти в само приложение, а домен account.xiaomi.com отключился. Проблема затронула не только пользователей России, но и Белоруссии.

Уже днем 5 октября часть сервисов вновь заработала.

Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в работе сервиса