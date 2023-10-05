Xiaomi устраняет сбой, затронувший работу устройств в России

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Компания Xiaomi пытается устранить неполадки на серверах, из-за которых у российских пользователей перестала работать умная техника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу техподдержки компании.

"Сбой был массовый, и, скорее всего, сейчас большое количество сил уходит на решение проблемы. Это, скорее всего, задело и правда все устройства, которые находятся в каком-то определенном регионе", – отметили в Xiaomi.

По информации источника, пока не сообщается, когда компания сможет устранить сбой в работе устройств. Также официальный аккаунт Xiaomi Russia начал отвечать на жалобы пользователей социальной сети "ВКонтакте".

"Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", – говорится в одном из сообщений.

Ранее пользователи умных устройств Xiaomi в России массово пожаловались на сбои в их работе. Клиенты Xiaomi заявляют о проблемах с умными пылесосами, лампочками, роутерами и другими устройствами "умного дома", которые не могут подключиться к Wi-Fi. Для использования техники необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.

Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в работе сервиса