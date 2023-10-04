Пользователи массово жалуются на работу устройств Xiaomi в России

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Пользователи умных устройств Xiaomi в России массово жалуются на сбои в их работе. Об этом сообщает ТАСС.

Клиенты Xiaomi заявляют о проблемах с умными пылесосами, лампочками, роутерами и другими устройствами "умного дома", которые не могут подключиться к Wi-Fi. Для использования техники необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.

Представители производителя обещают устранить неполадки в ближайшее время.

Ранее у пользователей Android возникли проблемы с оплатой в приложении "Парковки России". Дептранс предложил гражданам воспользоваться возможностью оплаты через СМС, сайт Московского паркинга или паркомат.

До этого пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов. Оба сервиса доставки предупредили, что оплата может проходить с перебоями. Позднее проблема была устранена.

В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме