04 октября, 23:57Технологии
Пользователи массово жалуются на работу устройств Xiaomi в России
Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ZUMA
Пользователи умных устройств Xiaomi в России массово жалуются на сбои в их работе. Об этом сообщает ТАСС.
Клиенты Xiaomi заявляют о проблемах с умными пылесосами, лампочками, роутерами и другими устройствами "умного дома", которые не могут подключиться к Wi-Fi. Для использования техники необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.
Представители производителя обещают устранить неполадки в ближайшее время.
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