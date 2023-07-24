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24 июля, 18:46

Технологии

Работу сервисов "Яндекс Еда" и "Маркет Деливери" восстановили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сервисы "Яндекс Еда" и "Маркет Деливери" возобновили работу в штатном режиме после проблем с оплатой заказов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервисов.

"Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. <...> Мы приносим извинения за вызванные неудобства", – сказали в Яндексе.

Там уточнили, что средства, списанные за недоставленные заказы, уже вернулись клиентам.

О проблемах с оплатой заказов в двух сервисах стало известно ранее 24 июля. В приложениях "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" пользователи могли увидеть уведомления о возможных перебоях в их работе.

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