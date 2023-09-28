Пользователи Android столкнулись с проблемой оплаты в приложении "Парковки России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У пользователей Android возникли проблемы с оплатой в приложении "Парковки России". О временных неполадках сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ведомство рекомендовало гражданам воспользоваться возможностью оплаты через СМС, сайт Московского паркинга или паркомат.

"Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов от 1 до 24 (пример: 0304*А123АА199*3)", – говорится в публикации.

В департаменте напомнили, что контакт-центр "Московский транспорт" всегда готов оказать помощь. Для связи со специалистами необходимо обратиться по номеру 8 (495) 539-54-54 или 3210.

Ранее пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов. Оба сервиса доставки предупредили, что оплата может проходить с перебоями.

Позже в пресс-службах сервисов принесли извинения за вызванные неудобства и сообщили, что проблема была устранена. Там уточнили, что средства, списанные за недоставленные заказы, уже вернулись клиентам.



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