28 сентября, 16:27Транспорт
В Минтрансе РФ заявили об отсутствии длительных задержек рейсов из-за сбоя в Leonardo
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Массовых длительных задержек авиарейсов не было на фоне неполадок в работе системы бронирования Leonardo, заявили в российском министерстве транспорта.
"В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было. Авиакомпании продолжали работать альтернативным способом", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
В министерстве отметили, что пассажиров своевременно оповещали и в случае необходимости им предоставлялась помощь.
Ранее стало известно, что у клиентов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" возникли трудности с регистрацией на рейсы. О проблемах сообщали и другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.
Представители "Ростеха" рассказали, что сбой был вызван исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.
При этом, по данным сервиса "Яндекс Расписания", двадцать семь рейсов задержались или отменились в столичных аэропортах днем 28 сентября.
В России восстановили работу системы бронирования авиабилетов Leonardo
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