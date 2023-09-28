В Минтрансе РФ заявили об отсутствии длительных задержек рейсов из-за сбоя в Leonardo

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Массовых длительных задержек авиарейсов не было на фоне неполадок в работе системы бронирования Leonardo, заявили в российском министерстве транспорта.

"В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было. Авиакомпании продолжали работать альтернативным способом", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что пассажиров своевременно оповещали и в случае необходимости им предоставлялась помощь.

Ранее стало известно, что у клиентов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" возникли трудности с регистрацией на рейсы. О проблемах сообщали и другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.

Представители "Ростеха" рассказали, что сбой был вызван исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.

При этом, по данным сервиса "Яндекс Расписания", двадцать семь рейсов задержались или отменились в столичных аэропортах днем 28 сентября.



В России восстановили работу системы бронирования авиабилетов Leonardo