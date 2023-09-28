Почти 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двадцать семь рейсов задерживаются или отменены в аэропортах Москвы днем 28 сентября. Об этом свидетельствую данные сервиса "Яндекс Расписания".

Наиболее сложная ситуация фиксируется в аэропорту Шереметьево: там отменили один вылет, еще 10 рейсов задерживаются. В Домодедово отложены шесть рейсов, еще три отменены. А во Внуково перенесли пять рейсов и два отменили.

Ранее в четверг у клиентов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" возникли трудности с регистрацией на рейсы. О проблемах сообщали и другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.

В "Ростехе" объяснили, что сбой был вызван исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.

