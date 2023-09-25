В Иркутске задержали вылет самолета в Пхукет на три дня

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Самолет с более чем 400 пассажирами, который не смог выполнить полет из Иркутска в таиландский Пхукет 24 сентября, отправится на курорт 27 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Время вылета по расписанию – 05 часов 15 минут 24.09.2023. Планируемое время вылета – 12 часов 00 минут 27.09.2023. На рейс запланированы 434 пассажира", – говорится в сообщении.

Туристов разместили в гостиницах "Воздушная гавань", "Ангара", "Лазурный берег", "Звезда". Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в аэропорту открыла мобильную приемную.

Ранее ведомство сообщало, что самолет авиакомпании "Икар" с туристами должен был вылететь из Иркутска в Пхукет 24 сентября, однако был задержан из-за технической неисправности.

В соцсетях пассажиры рейса делились видео из переполненного зала аэропорта. Они посетовали на условия, так как были вынуждены 20 часов ожидать вылета. В авиакомпании уточнили, что пассажирам, решившим отказаться от тура, выплатят полную стоимость туристического пакета.

Новости регионов: в Иркутске задержали вылет рейса в Пхукет на несколько дней