Эксперт назвал признаки скорого выхода смартфона из строя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Длительная загрузка, а также появление на дисплее полос и искажения цветов могут предупреждать о скорой "смерти" смартфона. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"На скорую поломку смартфона может указывать появление глюков, связанных так или иначе с аппаратной частью. При этом устройство, например, очень долго загружается или принудительно, многократно презагружается", – объясняет эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если на экране начинают вылезать каике-то полосы, рисунки, появляется искажение некоторых цветов – это тоже может свидетельствовать о том, что устройство скоро выйдет из строя.

Однако иногда гаджеты перестают работать и без каких-либо предвещающих неприятности сигналов. Чтобы не потерять важные данные на смартфоне, специалист посоветовал не забывать про резервное копирование.

Ранее россиянам рассказали, требуется ли смартфонам время от времени полное отключение. Отмечается, что такой надобности нет, поскольку современные аппараты рассчитаны на работу в режиме 24 часа в сутки. Тем не менее в некоторых ситуациях их отключение все же может принести пользу. Например, чтобы сохранить остатки батареи при низком уровне заряда.

