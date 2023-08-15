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Новости

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Технологии

"Техно": пользователи "ВКонтакте" смогут подтвердить образование с помощью NFT-дипломов

"Техно": пользователи "ВКонтакте" смогут подтвердить образование с помощью NFT-дипломов

Разработки финалистов конкурса "Еда будущего" протестируют в столице

"Техно": создан мозговой имплант с ИИ, который позволяет паралитику чувствовать конечности

"Актуальный репортаж": в РФ могут заблокировать семь миллионов сим-карт

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google

"Техно": представлен проект нового электрического велосипеда

Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Аккаунты российских дилеров европейских машин восстановили доступ в соцсетях

"Актуальный репортаж": семь миллионов сим-карт могут заблокировать в РФ в августе

"Техно": Runway выпустила нейросеть, которая делает видеоролик из одного изображения

В соцсети "Вконтакте" можно подтвердить свое образование с помощью цифровых дипломов NFT. Такое новшество доступно не всем.

Разработан экзоскелет для детей от двух до четырех лет. Он позволяет научиться ходить пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Компания "Яндекс" создала автономные такси с водителем, который сидит на пассажирском сидении. В случае опасной ситуации, тестировщик сможет нажать на специальную кнопку, которая остановит автомобиль.

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