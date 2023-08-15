"Техно": пользователи "ВКонтакте" смогут подтвердить образование с помощью NFT-дипломов

В соцсети "Вконтакте" можно подтвердить свое образование с помощью цифровых дипломов NFT. Такое новшество доступно не всем.

Разработан экзоскелет для детей от двух до четырех лет. Он позволяет научиться ходить пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Компания "Яндекс" создала автономные такси с водителем, который сидит на пассажирском сидении. В случае опасной ситуации, тестировщик сможет нажать на специальную кнопку, которая остановит автомобиль.