Московская компания разработала автоматизированную систему лазерной сварки

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичное предприятие разработало автоматизированную систему лазерной сварки, применяющуюся во время сборки рулевого управления автомобиля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, лазерные технологии активно используются в самых разных отраслях промышленности: от производства медицинских изделий до автомобилестроения.

"Московские предприятия предлагают широкий ассортимент современных высокотехнологичных отечественных решений. Так, столичная компания Pokkels разработала автоматизированную систему сварки, которая упростит монтаж магнитопровода и датчика момента к электроусилителям руля автомобиля", – сообщил Овчинский.

Он добавил, что разработка не требует остановки производственной линии – это поможет сократить время на установку и трудозатраты. Кроме того, подобная технология позволит увеличить объемы производства до 80 единиц изделий в час.

Один из ведущих производителей электронных автокомпонентов уже заказал новую систему, отметил Владислав Овчинский.

Как рассказал директор по развитию компании Pokkels Евгений Ключников, данная система вместе со встроенным ПО позволяют производить сварку в полуавтоматическом режиме.

Предприятие Pokkels уже более 10 лет работает на московском рынке и производит лазерные установки, помогающие очищать поверхность металла и камня от стойких загрязнений, а также системы лазерной сварки.

Кроме того, организация также занимается интеграцией с роботами для автоматизации производственных задач.

Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" производитель медтехники "ТЗМОИ" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что амбассадоры московского бизнес-сообщества приступили к работе в Индии, Египте и Таиланде.

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