Представители бизнес-сообщества Москвы начали работу в дружественных странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Амбассадоры московского бизнес-сообщества приступили к работе в Индии, Египте и Таиланде, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"Амбассадоры помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами. Еще одна их важная задача – формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий", – сказала она.

Московские амбассадоры будут взаимодействовать с покупателями и партнерами на очных переговорах в рамках личного присутствия компании в стране. Кроме того, через них производители смогут узнать, какие товары пользуются спросом в конкретном регионе.

Ранее сообщалось, что объем экспорта московских компаний, которые поддержали столичные власти, достиг 3,6 миллиарда рублей. Сергунина отметила, в этом году компании из Москвы впервые заключили сделки с партнерами из Катара, Йемена и Алжира.

По ее словам, среди наиболее популярных за рубежом отечественных товаров – продукты питания, косметика, бытовая химия, фармацевтическая продукция, одежда, стройматериалы, а также информационные технологии, мультфильмы, кино и другое.

В Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0"