Компания VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в РФ

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Компания VK сообщила о решении совета директоров прекратить деятельность на Британских Виргинских Островах и перерегистрироваться в качестве международной организации в соответствии с законодательством РФ. Об этом сообщает РБК.

"Новую регистрацию VK получит в "российском офшоре" – на острове Октябрьский в Калининградской области. Также были приняты решения о делистинге глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций компании на Московской бирже", – говорится в сообщении.

Как пояснил изданию представитель компании, после госрегистрации VK в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) ее российские глобальные депозитарные расписки будут конвертированы в акции. Сроки конвертации при этом определит Центробанк РФ.

Решение о перерегистрации компании в РФ было принято в феврале 2023 года. Деятельность VK в России будет продолжена в качестве юридического лица. В компании отметили, что редoмициляция соответствует интересам кoмпании и ее акционеров на фоне того, что большинство активов VK базируется и приносит выручку в РФ.

