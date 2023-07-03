Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK покинут компанию

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Генеральный директор соцсети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь покинут компанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.

С 3 июля управление соцсетью "ВКонтакте" будет осуществлять специальная управляющая команда. Как пояснили в пресс-службе, в нее войдут лица из подразделения топ-менеджемента VK и представители менеджмента "ВКонтакте".

"Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", – говорится в сообщении.

Ранее соцсеть "ВКонтакте" увеличила среднюю месячную аудиторию в России до 81,5 миллиона пользователей. Рост аудитории сказался на увеличении доходов компании VK. Выручка компании выросла на 39,5% год к году, до 27,3 миллиарда рублей.



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