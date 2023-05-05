VK разрабатывает собственное приложение для знакомств – СМИ

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VK занимается разработкой собственного приложения для знакомств, его запуск может состояться уже летом этого года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".

В новом приложении пользователю не нужно будет проходить идентификацию с помощью аккаунта в социальной сети "ВКонтакте", пишет газета.

На данный момент у компании уже есть сервис "VK Знакомства", интегрированный в каталог других сервисов соцсети. Однако, как рассказал один из собеседников газеты, некоторых пользователей смущает факт того, что в сервисе для знакомств им могут попасться друзья из соцсети.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, "VK Знакомства" популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, и создание отдельного приложения выглядит логичной идеей. Он считает, что при правильном позиционировании и удобстве приложения, его аудитория сможет приблизиться к 50 миллионам человек.

Сообщается, что представитель VK отказался от комментариев для газеты.

Ранее сообщалось, что компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами для знакомств, в том числе и приложением Tinder, покинет российский рынок к 30 июня. Свое решение в сервисе объясняют "защитой прав человека".



Сервис знакомств Tinder завершит свою деятельность в России