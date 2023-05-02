Свайп влево: какие приложения заменят Tinder в РФ

Популярное приложение для знакомств Tinder окончательно прекратит работать в РФ к концу июня. Об этом стало известно из ежегодного отчета компании Match Group, которая владеет этим и рядом похожих сервисов. Рассказываем, какие приложения останутся у россиян для онлайн-знакомств.



Мэтч не случился

Компания из США Match Group, которая владеет сервисами для онлайн-знакомств, в частности Tinder, планирует окончательно уйти из России к концу июня. Об этом говорится в ежегодном отчете корпорации. "Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня", – отмечается в тексте документа.

Помимо Tinder, в собственности у Match Group также находятся такие онлайн-сервисы для знакомства, как Plenty Of Fish, Ok Cupid, Match.com, Hinge, Meetic и другие. В Госдуме уже думают, чем заменить полюбившееся некоторым россиянам приложение. Депутат Виталий Милонов предложил создать отечественный аналог при поддержке РПЦ, а также мусульманские соцсети. По его мнению, вера помогает людям быть понятнее и ближе друг к другу.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков полагает, что в стране необходимо создать федеральный проект, направленный на борьбу с одиночеством. Такой сервис должен подразумевать под собой серьезные знакомства, а также иметь верификацию, по которой будут отсеиваться женатые, осужденные за насильственные преступления и аферисты, уточнил парламентарий.



"Мамба"

У Tinder в РФ есть множество конкурентов. Например, российский сервис онлайн-знакомств "Мамба", который начал свою работу еще в 2002 году. Завести анкету на сайте может любой желающий, достигший 18-летия. Сервис автоматически определяет геолокацию пользователя, что позволяет общаться с теми, кто находится поблизости. На "Мамбе" широкий функционал. Здесь можно не просто общаться с понравившимся человеком, но и дарить друг другу подарки, устраивать онлайн-трансляции, комментировать анкеты.

Сам сервис бесплатный, но при покупке VIP-статуса появляется больше возможностей во взаимодействии с другими юзерами. Генеральный директор "Мамбы" Андрей Бронецкий заявил, что ежедневно на платформе регистрируются 30 тысяч новых пользователей, сообщает "Газета.ру". С уходом Tinder эта цифра может вырасти, отметил он.

"Мы планируем придерживаться своей стратегии. Так, в 2023 году мы планируем репозиционирование сервиса: будем плотнее работать с пользователями, которые нарушают правила сервиса и ведут себя токсично, а также больше внимания уделять лайфстайл-направлению", – уточнил Бронецкий.



LovePlanet

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще один старожил мира онлайн-знакомств – сервис LovePlanet. Он начал работу в 2005 году. Знакомиться и общаться на платформе можно не регистрируясь. Но при помощи верифицированной анкеты у пользователей появляется больше возможностей.

Отобрать подходящих кандидатов легко по имеющимся на сайте критериям. Например, сервис сразу предлагает определиться, с какой целью человек планирует общение (поиск друзей, создание семьи, романтические, свободные отношения или совместное путешествие), сколько лет должно быть избраннику или избраннице, из какого он или она региона."Современная система поиска включает более 100 критериев и позволяет завести интересные знакомства в реальном мире", – говорится на сайте LovePlanet.



Отмечается, что в рамках сервиса мужских анкет зачастую бывает больше, чем женских. Кроме того, на LovePlanet можно познакомиться с людьми, живущими за рубежом.



"Теамо"

Сервис "Теамо" позиционирует себя как сайт № 1 для серьезных отношений. Выбрать пару здесь предлагают на основе психологических характеристик личности, то есть для начала новый пользователь проходит специальный тест, в котором отвечает на вопросы о характере, интересах и так далее.

"Система совместимости <...> основана на 17 характеристиках личности, формирующих психологический портрет и дающих наиболее полное представление о пользователе. Наш метод основан на лучшем мировом опыте интернет-знакомств, благодаря которым были созданы тысячи семей", – говорится на сайте сервиса.

Как и у прочих приложений, у "Теамо" есть платная и бесплатная версия. Например, при наличии премиум-аккаунта переписку с другим пользователем можно начать без совпадения. По статистике сервиса, в нем зарегистрировано уже более 20 миллионов юзеров.



"VK Знакомства"

Социальная сеть "ВКонтакте" в 2021 году обзавелась собственным сервисом для знакомств онлайн. Привычные для пользователей Tinder свайпы вправо-влево здесь есть. Как и в других сервисах, для начала необходимо заполнить свою анкету (они создаются на базе зарегистрированных профилей), затем выразить свои симпатии понравившимся людям, а уже после переходить к личной переписке. Примечательно, что лайки остаются анонимными до тех пор, пока не произойдет их совпадение.

Недавно у сервиса появилась новая функция. Она объединяет какие-либо совпадения в отметку "Общие интересы" (например, по музыке, хобби, взглядам). Функция будет доступна тем, у кого случился мэтч. Открывая беседу, пользователи сразу увидят совпавшие интересы, которые могут стать темами для начала диалога.

Пользователи "VK Знакомства" также могут приобрести VIP-статус. Он позволяет видеть имена всех лайкнувших, ставить лайки без каких-либо ограничений, возвращаться к уже просмотренным анкетам и предоставляет прочие привилегии.

