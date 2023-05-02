Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На замену уходящему из России Tinder нужно создать отечественное приложение для знакомств при поддержке православной церкви, рассказал изданию "Лента.ру" депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Надо создавать российские соцсети для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь. Можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети. Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью", – заявил Милонов.

По мнению Милонова, для нового отечественного приложения также может быть актуальной верификация через портал "Госуслуги". Это поможет избежать появления фейковых аккаунтов "с проститутками и содержанками".

Ранее сообщалось, что приложение для знакомств Tinder перестанет работать в России к 30 июня в связи с уходом с российского рынка владеющей сервисом компании Match Group. Отмечается, что в портфель Match Group также входят платформы для знакомств Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

Владелец Tinder объявил об уходе сервиса из России к 30 июня