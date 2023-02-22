Ювелирная сеть Sunlight запустит аналог Tinder

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Ювелирная сеть Sunlight планирует запустить аналог приложения для знакомств Tinder. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Новый сервис компания решила разработать на фоне сокращения рынка ювелирных изделий. В 2022 году его емкость снизилась почти на 24%.

Сервис будет интегрирован в мобильное приложение Sunlight. Для реализации проекта было выделено 120 миллионов рублей. Платформа будет напоминать смесь Tinder и TikTok, сообщили в компании.

В настоящее время в приложение магазина интегрирована платформа Play, напоминающая аналог Instagram Reels (принадлежит американской Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). По данным компании, число просмотров видео на платформе в начале года составило более миллиона. Ролики о макияже и фитнесе показываются пользователям вперемешку с видео, продвигающими бренд.

В связи с тем, что 80% пользователей сервиса составляют девушки, в компании боятся столкнуться с "креном аудитории". Поэтому платформу, скорее всего, будут использовать больше для продвижения бренда.

В апреле 2022 года работу в России прекратил сайт для знакомств Badoo. Сервис принадлежит проекту Bumble, который ранее также сообщил об уходе из РФ.



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