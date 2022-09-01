Дизайнер рассказала, какие фотографии не стоит публиковать мужчинам на сайтах знакомств

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На сайтах знакомств женщин чаще всего отпугивают фотографии мужчин с обнаженным торсом и в рубашках в бело-голубую полоску. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказала дизайнер, создатель и идейный вдохновитель бренда одежды MEOW'ONE Анастасия Барышева.
"О глубоком V-образном вырезе, который в принципе табу для мужчин, тоже стоит забыть. Исключением только станет вязаный трендовый жилет", – сказала дизайнер.
По ее словам, обратить внимание на профиль мужчины с фотографией в плавках можно, если женщина ищет легкомысленного знакомства.
Мужчина также не рекомендуется выкладывать фотографии в обтягивающей одежде, а также вещах с определенным принтом. Особое внимание эксперт обратила на рубашки в бело-голубую полоску, назвав их антитрендом" в мужском гардеробе.
Для фотографии на сайт знакомств не стоит надевать очки, уточнила Барышева. За ними женщина не сможет разглядеть внешность мужчины. Кроме того, подобрать подходящий аксессуар может быть достаточно сложно.
Приятное впечатление о молодом человеке может создать его фотография в футболке базового цвета, которая подобрана в размер. Снимки дизайнер посоветовала делать на оптимальной локации без "странного" заднего вида.
"Своим внешним видом, фотографиями и позами мы раздаем невербальные знаки. Поэтому первое, о чем заботимся, помимо ухоженных волос и кожи, это стиль", – посоветовала Барышева.
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