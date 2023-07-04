Директор по маркетингу соцсети "ВКонтакте" Александр Володин покинул свой пост

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Директор по маркетингу социальной сети "ВКонтакте" Александр Володин покинул компанию и присоединился к проекту экс-гендиректора соцсети Марины Красновой и бывшего технического директора компании Александра Тоболя, которые также ушли со своих должностей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Директор по маркетингу "ВКонтакте" Александр Володин покинул компанию", – указано в сообщении.

Отмечается, что Володин начал работать в VK в 2015 году, изначально он занимал должность директора по развитию и партнерствам в соцсети "Одноклассники", в 2020 году стал директором по развитию и коммуникациям единой видеоплатформы VK. В 2021 году Володин занял должность директора по маркетингу соцсети "ВКонтакте".

Володин поблагодарил своих коллег и добавил, что "ВКонтакте" является лучшей командой на российском рынке.

"За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в социальной сети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться. А я присоединюсь к Марине Красновой и Александру Тоболю в работе над собственным проектом, до новых встреч", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Краснова и Тоболь покинули компанию VK. Они заявляли, что намерены заняться развитием собственного проекта.

С 3 июля управление соцсетью будет осуществлять специальная управляющая команда, в которую войдут лица из подразделения топ-менеджемента VK и представители менеджмента "ВКонтакте".



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