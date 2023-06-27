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VK может стать единым оператором "Пушкинской карты" – СМИ
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Минкульт и Минцифры предлагают сделать VK единым билетным оператором молодежной государственной программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает "Коммерсант".
К новому билетному операторы госпрограммы должны будут подключиться все участвующие культурные организации, а также другие билетные агрегаторы.
Уточняется, что в рамках эксперимента, единый оператор будет проверять личность покупателя и предъявителя билетов с помощью QR-кодов, что поможет пресечь многочисленные мошенничества с картой.
По данным источников "Коммерсанта", VK планирует выйти на рынок агрегаторов билетов, при этом сейчас у VK нет готового билетного решения.
Ранее сообщалось, что более 150 тысяч билетов купили жители столицы по "Пушкинской карте" на портале mos.ru, они смогли посетить многие музеи города, галереи, парки и культурные центры.
Чаще всего жители столицы посещали "Мультимедиа-арт-музей", почти 47 тысяч билетов на различные мероприятия музея было приобретено.
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