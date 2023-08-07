Роскомнадзор начал требовать от операторов блокировки серых сим-карт

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Роскомнадзор призвал операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишет "Ведомости" со ссылкой на представителей сотовых компаний.

Речь идет о корпоративных сим-картах, массово закупающихся для сотрудников, и о картах, которые раздают у метро без заключения договора.

По информации издания, ведомство присылает списки номеров с неподтвержденными персональными данными, затем компания в течение трех дней должна уведомить абонента о необходимости актуализировать личную информацию. Клиенту дается 15 дней, чтобы внести персональные данные через портал "Госуслуги", через приложение оператора или в салоне связи.

Отмечается, что, если персональные данные не будут подтверждены за этот срок, сим-карту заблокируют. Абонент должен уточнить ФИО, дату рождения и паспортные данные.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют создать виртуального сотового оператора для государственных структур на базе системы информирования об авариях "ЭРА-ГЛОНАСС". По мнению экспертов, "ЭРА-ГЛОНАСС" является единственным оператором беспроводной связи в мире с миллионами абонентов на всей территории страны через сети всех провайдеров.

До этого оператор сотовой связи "Билайн" стал лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube на территории Московского метрополитена. Согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube "Билайн" находится на первой позиции.

Сотовые операторы сообщили, что хотят повышать тарифы ежегодно