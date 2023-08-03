В России могут создать сотовый оператор для госорганов – СМИ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В России планируют разработать виртуального сотового оператора для государственных структур на базе системы информирования об авариях "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, проект находится на стадии обсуждения между системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Ростелекомом". Также проводятся технические испытания системы для подключения смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет.

Один из собеседников издания подтвердил, что подобный запрос в органах власти действительно существует. Другой же сообщил, что информации о запуске оператора еще нет, поскольку включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов из-за того, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" функционирует в режиме межмашинного взаимодействия (M2M) при информировании о ДТП.

По мнению экспертов, "ЭРА-ГЛОНАСС" является уникальной в мире по своим возможностям и потенциалу. Помимо информатора о ДТП, она является единственным оператором беспроводной связи в мире с миллионами абонентов на всей территории страны через сети всех провайдеров.

Ранее оператор сотовой связи "Билайн" оказался лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube на территории Московского метрополитена. Согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube "Билайн" находится на первой позиции.

