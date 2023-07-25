"Билайн" и ГК "Основа" заключили соглашение о развитии услуг связи и ИТ-услуг в Москве

Фото: пресс-служба "Билайн"

"Билайн" и ГК "Основа" договорились о совместной работе в области улучшения качества услуг связи и ИТ-услуг на территории недвижимости застройщика в столице. Об этом сообщили в компании оператора.

"Приоритетной задачей для компаний является предоставление клиентам широкого спектра телекоммуникационных услуг, таких как мобильная и фиксированная связь, цифровое телевидение и другие ИТ-услуги. Для этого стороны соглашения договорились о совместных проектах и мероприятиях, направленных на повышение уровня доступности современных технологий для резидентов ГК "Основа" в Москве", – говорится в сообщении.

В частности, оператор сможет еще на этапе застройки осуществить необходимые работы для подключения к услугам связи жилых и коммерческих зданий. Таким образом, телекоммуникационная инфраструктура будет обеспечена на момент сдачи квартир или помещений.

Также для улучшения мобильной сети в шахтах лифтов, на подземной парковке и на высоких этажах будут установлены базовые станции оператора внутри зданий.

"В партнерстве с ГК "Основа" у нас есть возможность создать качественное покрытие мобильной сети и решить проблему поиска провайдера еще до заселения. Современная инфраструктура, которую мы строим внутри домов, позволяет обеспечить связью не только квартиры, но и более труднодоступные локации: шахты лифтов, подземный паркинг, внутреннюю территорию и так далее", – отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

Первыми комплексами для реализации проекта станут квартал "Мираполис" на проспекте Мира, комплекс Nametkin Tower на юго-западе Москвы, квартал VERY на Миклухо-Маклая, ЖК "UNO.Старокоптевский", а также проект на Силикатном проезде.

Кроме этого, оператор планирует увеличить количество внешних базовых станций в ряде новых объектов застройщика, в тех районах, где сигнал мобильной сети был недостаточно сильный.

Ранее "Билайн" и MR Group договорились о сотрудничестве в развитии услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилых комплексов застройщика для улучшения качества связи для жителей.