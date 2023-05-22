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10:00

Технологии

"Билайн" и MR Group заключили соглашение о развитии услуг связи в Москве

Фото: пресс-служба "Билайна"

"Билайн" и MR Group договорились о сотрудничестве в развитии услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилых комплексов застройщика для улучшения качества связи для жителей, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

"В рамках соглашения "Билайн" выделяет для себя жилые комплексы MR Group одними из приоритетных в развитии инновационных проектов в сфере связи и ИТ-услуг. Кроме того, будет оказываться необходимая экспертная оценка при разработке проектов в этих сферах. Партнерское соглашение также включает в себя создание проектов по развитию различных направлений телекоммуникационных услуг, в том числе таких как видеонаблюдение и умный дом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что застройщик на этапе строительства создал условия для размещения телеком-оборудования, а техспециалисты подключили и настроили сеть, благодаря чему улучшилось покрытие 4G на территории 5 жилых комплексов MR Group – D1, Discovery, Discovery Park, "Фили Сити" и "Селигер Сити", – где проживают до 32 тысяч человек.

"Сегодня многие из нас периодически или постоянно работают, учатся из дома, проводят время с семьей за просмотром любимого сериала. Рост качества связи в столице позволяет для всех этих целей использовать в том числе и мобильный интернет. Наше сотрудничество с MR Group позволит решить насущную проблему новых жилых комплексов – обеспечение качественного покрытия на всей территории до заселения. И мы намерены масштабировать его как на новые, так и на сданные жилые комплексы застройщика", – заявил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

В рамках проекта по улучшению качества связи в жилых комплексах доступ в 4G был организован не только в квартирах, но и на подземном паркинге, в шахтах лифтов и по всей внутридомовой территории. Компании намерены масштабировать свой опыт работы в усовершенствовании других проектов, заключили в пресс-службе мобильного оператора.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует провести пилотный запуск сетей 5G на базовых станциях в некоторых российских городах. Эксперимент будет организован в регионах, численность которых превышает миллион человек. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, запуск пилота запланирован на 2025 год.

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