Депутат Нилов поддержал идею компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов

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Ветеранам боевых действий нужно предоставлять стопроцентную скидку на мобильную связь и интернет, считает глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал предложение компенсировать ветеранам затраты на эти услуги, которое ранее было озвучено в Госдуме.

Парламентарий назвал целесообразным предоставление таких мер поддержки.

"Я поддерживаю, но предлагаю шире посмотреть. Так как сегодня это (мобильная связь и интернет. – Прим. ред.) стоит относительно не дорого, целесообразно предоставлять стопроцентную скидку, то есть бесплатно", – цитирует его RT.

Нилов добавил, что представители фракции ЛДПР уже внесли проект о предоставлении ветеранам боевых действий пятидесятипроцентной скидки на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести в России компенсации на мобильную связь и интернет для ветеранов боевых действий.

По словам депутата Евгения Федорова, несмотря на то что Федеральный закон "О ветеранах" гарантирует участникам боевых действий ряд мер поддержки, в нем отсутствует пункт о компенсации мобильной связи и домашнего интернета. Парламентарий уверен, что подобные инструменты являются важными, поскольку с помощью них получившие инвалидность в ходе боевых действий могут поддерживать связь с близкими, оформлять госуслуги и совершать покупки, не выходя из дома.



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