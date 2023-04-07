Военные пенсионеры в новых регионах начнут получать поддержку с 1 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Военные пенсионеры, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, начнут получать меры поддержки по нормам РФ с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, кабмин рассмотрит законопроект об особом порядке пенсионного обеспечения военных пенсионеров из новых субъектов РФ на заседании 7 апреля.

Накануне стало известно, что кабмин в ближайшее время примет проект постановления Минтруда РФ о бесплатном дополнительном профобразовании для участников спецоперации и их семей.

В дальнейшем работодатель, который будет принимать на позиции граждан таких категорий, сможет получать от государства компенсации на зарплаты. Как пояснил Мишустин, средства на это заложены в госбюджет.



Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

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