В 19 парках Москвы улучшили скорость мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 19 парках Москвы улучшили качество связи перед началом летнего сезона, сообщает пресс-служба компании "Билайн".

Общая площадь парков, где увеличили скорость мобильного интернета, составляет почти 1 500 квадратных километров. Среди них – ВДНХ, парк Победы, Нескучный сад, "Зарядье", сад "Эрмитаж", сад имени Баумана. Для покрытия связью на территории парков работают 516 базовых станций.

По данным пресс-службы, скорость мобильного интернета в этих парках в среднем увеличилась на 19%, а общий объем скачанной информации в этих локациях вырос на 20%. Рекордсменом по приросту стал "Зарядье", в этом парке скорость мобильного интернета увеличилась на 58%.

"С увеличением теплых дней в столице мы наблюдаем рост трафика в популярных местах для прогулок и в первую очередь это, конечно, парки, как в центре, так и в спальных районах. Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным нагрузкам, чтобы наши клиенты оставались на связи, делились фотографиями с друзьями, могли дозвониться ребенку или просто имели возможность послушать любимую музыку или подкаст на прогулке", – заявил технический директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Виктор Емелин.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы организуют летние танцевальные программы. Многие из мероприятий организованы на открытых площадках и не требуют предварительной записи. Например, в Парке Горького москвичи смогут посетить занятия по рокабилли джайву, джиттербагу и строллу, они будут проходить по вторникам в 19:30 на центральной аллее. На этой же площадке в среду можно обучиться историческим бальным танцам с 19:00 до 21:30.

В парке также организуют занятия по танцам в стиле линди-хоп, бальбоа, буги-вуги и рок-н-ролл с 19:00 до 23:00.