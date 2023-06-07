Почти 70% клиентов "Билайна" в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

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Почти 70% клиентов "Билайна" считают, что надежность мобильного интернета в Москве улучшилась, а 63% жителей Подмосковья отметили улучшение в стабильности голосовой связи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 1 472 абонентов оператора по всей России по итогам 2022 года.

В компании отметили, что рост качества сервиса может подтверждать и тот факт, что почти 90% опрошенных клиентов смотрят видео онлайн без предварительной загрузки.

При этом выяснилось, что 83% участников опроса не измеряли скорость интернета.



Фото: пресс-служба "Билайна"

В компании оператора считают, что отсутствие интереса к точному значению скорости косвенно свидетельствует об удовлетворенности качеством сервиса. "Рост восприятия качества связи у опрошенных клиентов "Билайна" может быть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области", – отметили в компании.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, клиенты измеряют скорость мобильного интернета в тех ситуациях, когда сталкиваются с проблемами. "У меня потребность в этом знании возникает, как правило, только в одном случае – если интернет не работает и я хочу определить проблему", – отмечает аналитик.

Он добавил, что люди больше пользуются услугами связи, передают видео и фотографии, слушают музыку, но не обращают внимания на точное значение скорости мобильного интернета.



Фото: пресс-служба "Билайна"

"Фактически для клиентов качество связи означает, как работают те приложения, что у них есть. И больше половины опрошенных абонентов подтверждают, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета. Главное, что нет затыка в объеме потребления, он растет, и при этом люди считают, что скорость им не важна", – считает Муртазин.

В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для просмотра видео. Большинство опрошенных клиентов подтверждают, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета.

Но наиболее популярные цели – это поиск информации в интернете, чтение новостей в мессенджерах и использование приложений для определения местоположения (навигатор, карты).



Фото: пресс-служба "Билайна"

"За последние три года "Билайн" действительно совершил значительный рывок в улучшении качества связи в Москве и Московской области, это подтверждают как наши внутренние исследования, так и внешние. Такого результата удалось добиться за счет крупных инвестиций в развитие сети и работы профессиональной команды технической дирекции. Нам удалось дважды стать лидерами по средней скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро (по результатам исследования "Телеком Дейли"*) и увеличить скорость в Московской области в полтора раза за счет перераспределения частотного диапазона из 3G в 4G", – отметил региональный директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

Ранее "Билайн" и MR Group договорились о сотрудничестве в развитии услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилых комплексов застройщика для улучшения качества связи для жителей.

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beeline.ru