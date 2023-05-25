Всю территорию России покроют сверхскоростным интернетом к 2035 году

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В России к 2035 году 98% пользователей проводного интернета получат доступ к скорости более 1 гигабита в секунду. При этом 50% пользователей получат доступ и к 10-гигабитным каналам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект стратегии Минцифры по развитию отрасли связи на 2024–2035 годы.

Кроме того, уже к 2030 году интернет на скорости от 1 гигабита в секунду должны будут получить практически все социально-значимые объекты и домохозяйства в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек.

Таким образом, как отмечается в проекте, доступ в интернет для домохозяйств станет такой же коммунальной услугой, как электричество и теплоснабжение.

Данный проект стратегии будет вынесен на защиту перед премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июне этого года, сообщили в Минцифры. А после отработки возможных замечаний его представят президенту РФ Владимиру Путину.

По словам гендиректора "ТМТ консалтинга" Константина Анкилова, подобная программа решит задачу следующего десятилетия, которое привнесет широкое распространение новых технологий: дополненной и виртуальной реальности, телеприсутствия и прочее.

Операторам могут быть предоставлены льготы для покрытия расходов. К примеру, в проекте упоминается снижение для провайдеров ставки НДС вдвое – до 10%, а страховые взносы могут быть понижены до 7,6%.

Ранее сообщалось, что "Билайн" и MR Group договорились о сотрудничестве в развитии услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилых комплексов застройщика для улучшения качества связи для жителей.

До этого аналитики агентства TelecomDaily протестировали интернет на трассе М-4 "Дон".

Сотрудники компании проехали по трассе, протяженность которой превышает 1,5 тысячи километров, и протестировали задержку сигнала (Ping), успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, среднюю и максимальную скорость.