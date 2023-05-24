Эксперт оценил идею создания русской "Википедии"

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Избежать фейков в отечественном аналоге "Википедии" можно будет при помощи жесткой системы регистрации. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал президент международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН Андрей Яблонских.

"Надо понимать, что среди модераторов всегда есть люди с другой точкой зрения, и если это никак не регламентировано, например, законом, то они могут пропускать не подтвержденные фактами сведения по той или иной теме, которые им близки", – заявил он.

Регистрация, по мнению эксперта, поможет впоследствии узнать, кто опубликовал ту или иную информацию.

Ранее думский депутат Антон Горелкин сообщил, что в российском интернет-форуме заявили о создании очередного аналога "Википедии" под названием "Рувики". Он начнет размещаться на серверах РФ и управляться юрлицом из России.

В конце августа прошлого года в России запустили отечественный аналог "Википедии" – онлайн-энциклопедию "Руниверсалис". Отмечалось, что его создатели были "выходцами из "Русской Википедии". Ресурс находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.