В Госдуме заявили о создании российского аналога "Википедии"

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В российском интернет-форуме заявили о создании очередного аналога "Википедии" под названием "Рувики". Он начнет размещаться на серверах РФ и управляться юрлицом из России, рассказал думский депутат Антон Горелкин.

"Желаю "Рувики" успехов и буду внимательно следить за развитием этого проекта. Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ и не наступит на те грабли, на которых последний год исполнялись очень странные танцы", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

В конце августа прошлого года в России запустили отечественный аналог "Википедии" – онлайн-энциклопедию "Руниверсалис". Отмечалось, что его создатели были "выходцами из "Русской Википедии". Ресурс находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.

Однако в декабре 2022-го глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что в РФ вновь появится другой аналог "Википедии" под названием "Знания". Его планировали запустить в начале 2023 года.

Уже в этом году глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с предложением заблокировать "Википедию" и опять создать аналогичный ресурс. Идею прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который назвал блокировку платформы преждевременной мерой.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа.Ru" (поддерживает российскую версию "Википедии") Станислав Козловский заявил, что если в РФ закроют доступ к сервису, то граждане все равно продолжат читать материалы из него.