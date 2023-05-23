"Ростелеком" сообщил о решении проблемы с доступом к зарубежным сервисам

Фото: depositphotos/beinluck

Проблему с доступом к зарубежным интернет-ресурсам в сети "Ростелекома" решили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что сбой, который произошел на европейской площадке обмена трафиком, удалось устранить.

О проблеме стало известно утром во вторник, 23 мая. "Ростелеком" предупреждал своих клиентов о возможных проблемах при посещении иностранных сайтов. Оператором были временно подключены резервные международные каналы связи.

Ранее сбой произошел в работе сервиса по доставке еды "Самокат". Пользователи в среднем больше часа не могли дождаться своих заказов.

