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Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте" в понедельник, 13 марта. Часть российских пользователей пожаловались на проблемы при входе в аккаунт.

"У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме", – передает ТАСС комментарий пресс-службы "ВКонтакте".

Данные портала Downradar подтверждают, что в работе сети возникли проблемы. К полудню от пользователей поступили 1 422 жалобы. Выяснилось, что больше всего трудностей возникло у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно о появлении нового вредоносного вируса BlueFoх, способного взламывать учетные записи пользователей от различных сервисов.

BlueFox шифрует свой трафик, что усложняет его обнаружение. С помощью ПО злоумышленники могут продавать данные пользователей в даркнете или использовать их для взлома компаний.



Сбой произошел в работе сервиса "Самокат"

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