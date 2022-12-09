Россиян предупредили о крадущем логины и пароли компьютерном вирусе

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Новый вредоносный вирус BlueFox способен взламывать учетные записи пользователей от различных сервисов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на специалиста экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексея Вишнякова.

Программное обеспечение BlueFox также может передать мошенникам данные из браузера пользователя и скриншоты экрана. Кроме того, вирус способен загружать на устройство жертвы дополнительные вредоносные модули.

BlueFox шифрует свой трафик, что усложняет его обнаружение. Вишняков отметил, что эксперты ожидают широкого распространения вируса в России и других странах в ближайшие два года. Эксперт подчеркнул, что с помощью ПО злоумышленники могут продавать данные пользователей в даркнете или использовать их для взлома компаний.

Эксперт добавил, что на компьютер жертвы вирус попадает разными путями, включая рассылку электронных писем. Вишняков сравнил новый BlueFox с RedLine, который стал популярным за счет низкой стоимости и богатого функционала.

Ранее сообщалось, что техническая инфраструктура ВТБ подверглась DDoS-атаке. Отмечалось, что ее вели из-за рубежа. При этом эксперты назвали ту DDoS-атаку крупнейшей за все время работы банка. В организации заверили, что данные клиентов защищены от внешнего вмешательства.



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