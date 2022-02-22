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технологии

17:18

10% шпионских атак направлены на российских пользователей Android – ESET

технологии

Фото: depositphotos/DragonImages

За последние четыре месяца 2021 года активность программ для сталкинга и шпионажа увеличилась в мире на 20%, при этом каждой десятой жертвой такого ПО являются пользователи Android из России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на компанию ESET, разрабатывающую антивирусное ПО и решения в сфере компьютерной безопасности.

Уточняется, что в целом число шпионских атак на устройства под управлением Android увеличилось в пять раз по сравнению с 2020 годом. Речь идет о работе вредоносных приложений, которые маскируются под стандартные утилиты, параллельно собирая данные о местоположении пользователя, журнале интернет-браузера, а также делая скриншоты сообщений.

Как выяснили в ESET, наибольшая активность шпионского ПО наблюдается по выходным, а наименьшая – по вторникам. Там также объяснили, что обычно подобные программы попадают на устройство через клоны различных приложений, скачиваемых из неофициальных магазинов.

Ранее в Google Play обнаружили опасный вирус Xenomorph, который собирает финансовую информацию о пользователях, контролирует аккаунты и осуществляет несанкционированные транзакции. Вредоносное ПО успело заразить более 50 тысяч устройств через приложение Fast Cleaner.

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