Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Google Play обнаружили опасный вирус Xenomorph. Он успел заразить более 50 тысяч устройств через приложение Fast Cleaner, сообщает ThreatFabric.

В задачи вируса Xenomorph входят получение финансовой информации, контроль над аккаунтами и осуществление несанкционированных транзакций. Собранные сведения позднее продаются заинтересованным лицам.

Кроме того, вирус способен перехватывать уведомления, блокировать СМС-сообщения, перекрывать окна приложений и собирать данные о пользовательском поведении. При этом Xenomorph находится в стадии разработки, его функционал может расширяться, предполагают эксперты.

Также специалисты обратили внимание на схожесть вируса с банковским трояном Alien. По их мнению, этот факт может говорить о едином разработчике.

Ранее в Национальном координационном центре РФ по компьютерным инцидентам сообщили, что мошенники начали красть данные пользователей, завлекая их на фальшивый сайт компании Microsoft для обновления операционной системы Windows 11.

