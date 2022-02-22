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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Google Play обнаружили опасный вирус Xenomorph. Он успел заразить более 50 тысяч устройств через приложение Fast Cleaner, сообщает ThreatFabric.
В задачи вируса Xenomorph входят получение финансовой информации, контроль над аккаунтами и осуществление несанкционированных транзакций. Собранные сведения позднее продаются заинтересованным лицам.
Кроме того, вирус способен перехватывать уведомления, блокировать СМС-сообщения, перекрывать окна приложений и собирать данные о пользовательском поведении. При этом Xenomorph находится в стадии разработки, его функционал может расширяться, предполагают эксперты.
Также специалисты обратили внимание на схожесть вируса с банковским трояном Alien. По их мнению, этот факт может говорить о едином разработчике.
Ранее в Национальном координационном центре РФ по компьютерным инцидентам сообщили, что мошенники начали красть данные пользователей, завлекая их на фальшивый сайт компании Microsoft для обновления операционной системы Windows 11.
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