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В WhatsApp обновят интерфейс одиночных и групповых голосовых вызовов, сообщает портал WABetaInfo.

В новом интерфейсе рядом с пользователями появится звуковая дорожка, отображающая их речь. Также у них появится возможность выбирать обои в интерфейсе с голосовыми вызовами.

Новая версия уже доступна некоторым пользователям программы бета-тестирования на iOS, в ближайшее время такая возможность появится в бета-версии на Android.

Ранее сообщалось о новой функции в настольной версии мессенджера WhatsApp. Речь о возможности фонового прослушивания голосовых сообщений. Эта функция позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой. Также пользователи мессенджера смогут ставить голосовые сообщения на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение и видеть, когда голосовая заметка завершается.

