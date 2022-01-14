В WhatsApp появится возможность оставлять реакции на сообщения

Фото: depositphotos/rafapress

Возможность оставлять реакции на сообщения появилась в бета-версии мессенджера WhatsApp, сообщает портал WABetaInfo.

Позднее в версии 22.2.72 появятся уведомления о реакциях в чатах. Пользователь сможет оставить одну из шести предложенных эмодзи. В групповых чатах можно будет видеть реакции всех участников. По некоторым данным, они будут соответствовать эмоджи "Нравится", "Люблю", "Смеюсь", "Удивлен", "Грустно" и "Спасибо".

Ранее сообщалось, что в популярном мессенджере WhatsApp появится функция массовой рассылки фото и видео. При отправке изображения, видео или GIF-анимации пользователю будет предложено выбрать несколько получателей или возможность опубликовать контент в статус.

