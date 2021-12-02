В WhatsApp появится функция изменения эмоджи

Фото: depositphotos/Mykola

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных эмоджи. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Ожидается, что в скором времени опция будет доступна всем пользователям. Она позволит редактировать эмоджи таким образом, что один смайл будет со светлой кожей, а второй – со смуглой.

В настоящий момент смена цвета кожи парных эмоджи применяется ко всему изображению целиком.

В настоящее время новая функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android. Подать заявку на участие в качестве тестировщика и попробовать опцию первым может любой пользователь.

Ранее в веб-версии мессенджера WhatsApp появилась функция создания стикеров. Делать их пользователи могут из обычных изображений. В инструменты редактирования вошли эмоджи, которые можно вставить поверх стикеров, настраиваемый текст, обрезка, а также возможность добавлять другие изображения поверх основного.