В соцсетях Meta появятся механизмы защиты от злонамеренной активности

18:30
Фото: ТАСС/Zuma
Facebook и Instagram разработают механизмы, позволяющие защитить пользователей от злонамеренной активности в личных сообщениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Meta Platforms, которая владеет указанными соцсетями.
Речь идет прежде всего о внедрении сквозного шифрования в сервисы Messenger и Direct. Помимо этого, специалисты планируют начать использовать технологию искусственного интеллекта для обнаружения подозрительных пользователей. При этом сканировать личные переписки для этого не потребуется: программа будет анализировать незашифрованные данные аккаунтов.
Особое внимание планируют уделить безопасности детей и подростков. Например, если человек создает множество аккаунтов и заводит общение с незнакомыми несовершеннолетними, то после соответствующего анализа обе соцсети ограничат для него такую возможность.
Ранее аналитики назвали самую популярную в России соцсеть. Лидером продолжает оставаться Instagram. В топ-7 по числу активных авторов также попали "ВКонтакте", YouTube, "Одноклассники", TikTok, Facebook и Twitter.
Число активных авторов в Instagram в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона. Это ниже показателя прошлого года, который составил 42,8 миллиона авторов.
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