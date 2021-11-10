"Одноклассники" получили масштабное обновление

Фото: пресс-служба "ОК"

Социальная сеть "Одноклассники" в рамках онлайн-конференции OK.Update представила масштабное обновление.

"В год 15-летия "ОК" мы затеяли масштабную перестройку многих сервисов соцсети и начали с главного – того, что люди видят в своей ленте новостей. <...> Мы в целом пересмотрели подход к контенту в соцсети: в наших планах – увеличивать долю публикаций из групп в ленте, запускать дополнительные возможности для авторов и форматы отображения контента", – сказал глава соцсети Антон Федчин.

Главное новшество – гибридная модель ленты новостей. Теперь пользователи после просмотра публикаций друзей и групп из числа подписок увидят рекомендованный контент, который будет подбираться нейросетью. В рамках тестирования новой ленты был зафиксирован двукратный рост охватов в рекомендациях.

Кроме того, соцсеть анонсировала новый формат просмотра публикаций – отдельную ленту вертикального контента. В ней будут отображаться короткие вертикальные видео, фотографии и GIF-анимация. А сервис исчезающих фото и видео "Моменты" станет доступен не только личным аккаунтам, но и группам: за год с момента запуска он показал свою востребованность среди пользователей – его аудитория достигла показателя 28 миллионов человек.

До конца текущего года "Одноклассники" планируют внедрить технологию, которая будет автоматически определять интересных авторов и повышать их охваты. Предполагается, что это позволит повысить качество контента на площадке.

Что касается приложений соцсети для Android и iOS, то они получат динамическое меню. Интерфейс будет автоматически адаптироваться в зависимости от предпочтений пользователей. Например, у меломанов и любителей шопинга будет быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Товары", а у тех, кто любит поздравлять друзей, – к "Подаркам".

В числе других нововведений – возможность оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо внутри соцсети с помощью встроенной системы безопасных платежей, которая при этом не будет взимать дополнительную комиссию. Также в ближайшее время сервис продажи товаров через видеотрансляции станет доступен для всех платформ.

Ранее Facebook провел ребрендинг: теперь компания называется Meta. Тем не менее, как заверил Марк Цукерберг, названия ее основных продуктов – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp – не изменятся.

